США могут выделить $3,8 млрд на сдерживание России в Европе

Проект разработал комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

На 2021-й финансовый (стартует с 1 октября) США выделят почти $3,8 млрд на программу "Европейская инициатива сдерживания". Такое предложение содержится в документе, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом.

По признанию американских властей, данные средства будут потрачены на "сдерживание России". Деньги пойдут на стратегические перевозки морем, спутниковую связь, дозаправку, подводные лодки и противолодочный военный потенциал.

Помимо этого оборонный бюджет США предусматривает запрет на деятельность по признаю Крыма территорией РФ и ограничивает военное сотрудничество с Россией.