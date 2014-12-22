США могут в будущем направить Украине новую партию кассетных боеприпасов

Патрик Райдер оценил военные поставки для ВСУ.

Американские власти не исключают новых поставок для Вооруженных сил Украины кассетных боеприпасов. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Соответствующее заявление чиновник сделал в ответ на вопрос СМИ о планах Белого дома и Пентагона по отправке армии киевского режима новой партии.

Что касается помощи в безопасности для Украины, мне не о чем сегодня объявить. Конечно, когда и если мы это сделаем, то дадим знать. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что 12 сентября официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла, что администрация США рискует спровоцировать эскалацию регионального конфликта на Украине в том случае, если примет решение передать ВСУ дальнобойные ракеты с кассетными бомбами.

Пентагон не стал комментировать возможную отправку Киеву снарядов с ураном.

Фото и видео: YouTube / Defense Now