США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

Все полеты осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами.

В субботу, 27 ноября, противолодочные самолеты Ту-142МК совершили несколько полетов за пределами российской границы. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Три Ту-142МК выполнили плановые полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Во время этого их сопровождали истребителями F-16 ВВС Норвегии.

Кроме этого четыре самолета РФ выполнили полет над нейтральными водами северной части Тихого океана в сопровождении F-22 ВВС США.

В российском министерстве отметили, что все полеты осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.

Видео: Министерство обороны