США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

В субботу, 27 ноября, противолодочные самолеты Ту-142МК совершили несколько полетов за пределами российской границы. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
Три Ту-142МК выполнили плановые полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Во время этого их сопровождали истребителями F-16 ВВС Норвегии.
Кроме этого четыре самолета РФ выполнили полет над нейтральными водами северной части Тихого океана в сопровождении F-22 ВВС США.
В российском министерстве отметили, что все полеты осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.
Видео: Министерство обороны
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