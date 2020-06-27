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США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

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Все полеты осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами.

В субботу, 27 ноября, противолодочные самолеты Ту-142МК совершили несколько полетов за пределами российской границы. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Три  Ту-142МК выполнили плановые полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Во время этого их сопровождали  истребителями F-16 ВВС Норвегии. 

Кроме этого четыре самолета РФ  выполнили полет над нейтральными водами северной части Тихого океана в сопровождении F-22 ВВС США.

В российском министерстве отметили, что все полеты осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.

Видео:  Министерство обороны

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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