СПЖ: захватившие храм УПЦ в Черкассах украли казну и покинули сбежали

Неизвестные, выгнавшие верующих из Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы, сбежали. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители местного Союза православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на митрополита Феодосия. Известно, что инцидент произошел в ночное время, когда проводилась литургия. С сбой злоумышленники забрали казну и документы. Прихожане утверждают, что захватчики стреляли из газового пистолета, когда покидали помещение.

После того как захватчики побывали в Михайловском соборе, обнаружена пропажа казны собора. Разграблена бухгалтерия Михайловского собора УПЦ, пропали документы, исчезли деньги, которые собирали прихожане. сообщение СПЖ

Ранее в Черкасской епархии рассказали, что около сотни человек в камуфляже и балаклавах ворвались в собор и выгнали оттуда прихожан.Неизвестные отбирали у верующих мобильные устройства и не позволяли снимать происходящее на видео.Также преступники срывали камеры видеонаблюдения.

Песков: украинский закон о запрете УПЦ является нападением на христианство.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости