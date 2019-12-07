СНБО принял сценарий реинтеграции Донбасса

Киев начнет действовать после встречи лидером нормандской четверки.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания 7 декабря.

По его словам, Украина подготовила пять возможных сценариев после переговоров в нормандском формате. Он отметил, что рассматривались варианты полного и частичного соглашения, а также абсолютного несогласия сторон. На заседании СНБО был принят один из них, который будет основным "на данный момент", отметил Данилов. Детали предполагаемых действий Киева чиновник не раскрыл.

Саммит лидеров "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Париже. На нем будут присутствовать лидеры РФ, Украины, Франции и Германии.

Видео: YouTube / ГляделкаUA, УНІАН