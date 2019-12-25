СМИ: экс-президент Афганистана Карзай взят "Талибаном"* под домашний арест

Он входит в переходный совет Афганистана, который должен обеспечить передачу власти боевикам.

Представители движения "Талибан"* поместили под домашний арест экс-президента Афганистана Хамида Карзая и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу. Об этом информирует телевизионный канал CNN.

По данным СМИ, боевики также отобрали оружие у телохранителей политиков и разогнали их.

Карзай и Абдулла сейчас находятся под домашним арестом без своей охраны и во власти "Талибана"*. из сообщения источника CNN

Отмечается, что оба политика являются членами переходного совета Афганистана, который должен обеспечить передачу власти боевикам.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков заявил, что власти страны пока не выработали позицию по приему беженцев из Афганистана.

"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ

Фото: Twitter / KarzaiH