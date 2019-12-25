В Кремле ответили на вопрос о приеме РФ беженцев из Афганистана

По словам Пескова, позиция будет формулироваться по мере прояснения ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков заявил, что власти страны пока не выработали позицию по приему беженцев из Афганистана. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам официального представителя Кремля, в настоящее время данный вопрос прорабатывается миграционными властями совместно с внешнеполитическим ведомством страны.

Какой-то сформулированной позиции на этот счет нет <…> Ситуация меняется, и сейчас остается очень много вопросов, поэтому позиция будет формулироваться уже по мере прояснения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что сотрудничество с Афганистаном зависит от властей страны.

Фото: kremlin.ru

"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ