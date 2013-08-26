Блинкен: сотрудничество с Афганистаном зависит от властей страны

В Госдепе оценили вероятность сотрудничества с новой властью Кабула.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что сотрудничество с Афганистаном зависит от властей страны. Об этом чиновник рассказал журналистам во время брифинга во внешнеполитическом ведомстве. Спикер заметил, что Вашингтон открыт к сотрудничеству с новым правительством Афганистана, если оно будет соблюдать права человека. Он призвал коллег с Ближнего Востока не дать превратить государство в плацдарм для боевиков "Талибана" (запрещенная на территории РФ террористическая организация). В этом случае Кабулу будет грозить международная изоляция.

Фундаментально характер такого взаимодействия и характер наших отношений полностью зависит от соблюдения будущим правительством базовых прав афганского народа, не допущения использования Афганистана в качестве плацдарма для террористических атак против нас и наших союзников. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт пояснил, что прежде всего США ждут от руководства талибов сохранения возможности для выезда из страны своих граждан.

Меркель: Афганистан может стать очагом терроризма.

Фото: YouTube / U.S. Department of State