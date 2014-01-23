Меркель: Афганистан может стать очагом терроризма

В Германии рассмотрят вопрос безопасности региона после вывода войск НАТО из региона.

Немецкий канцлер Меркель заявила о том, что Афганистан может стать очагом терроризма. Своими опасениями политик поделилась во время выступления в местном бундестаге. Глава правительства ФРГ уточнила, что после вывода войск НАТО из региона следует задуматься о том, как противостоять боевикам.

Мы достигли цели, поставленной в 2001 году, в начале миссии. Не должны закрывать глаза на то, что с выводом войск союзников Афганистан может вновь стать очагом угрозы международного терроризма, этого нужно избежать. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Напомним, что кабмин Германии 18 августа направил запрос в бундестаг о подтверждении мандата эвакуации военной миссии Вооруженных сил страны и прочих сотрудников из Афганистана. В операции будут задействованы около 600 человек. Сегодня бундестаг собрался на экстренное заседание для рассмотрения этого мандата. Депутаты прервали летние каникулы.

Глава МИД Великобритании назвал конструктивными действия талибов после захвата Кабула.

Видео: YouTube / phoenix