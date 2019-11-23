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СМИ: В ЦФО будут контролировать движение всех машин

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Стоимость запуска системы - 202,3 миллиона рублей.

В Центральном федеральном округе появится система отслеживания транспорта. Об этом сообщает "Коммерсант". 

Сейчас  к системе подключены Москва и Московская область. В дальнейшем она появится еще в 16 регионах РФ. Благодаря этому полиция сможет в онлайн-режиме наблюдать перемещения более 16 миллионов зарегистрированных автомобилей. Стоимость запуска системы - 202,3 миллиона рублей.

Нововведение поможет автоматизировать взаимодействие оперативных служб, находить опасных водителей и контролировать грузовой транспорт.

 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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