СМИ: В ЦФО будут контролировать движение всех машин

Стоимость запуска системы - 202,3 миллиона рублей.

В Центральном федеральном округе появится система отслеживания транспорта. Об этом сообщает "Коммерсант".

Сейчас к системе подключены Москва и Московская область. В дальнейшем она появится еще в 16 регионах РФ. Благодаря этому полиция сможет в онлайн-режиме наблюдать перемещения более 16 миллионов зарегистрированных автомобилей. Стоимость запуска системы - 202,3 миллиона рублей.

Нововведение поможет автоматизировать взаимодействие оперативных служб, находить опасных водителей и контролировать грузовой транспорт.