Трамп примет участие в расследовании о "российском деле"

Со спецпрокурором США Робертом Мюллером хотят заключить сделку адвокаты американского президента. В сделку входит "российскок дело":о так называемом вмешательстве Москвы в выборы президента Америки.
10 марта The Wall Street Journal сообщает, что Дональд Трамп дал соглашение на переговоры с Робертом Мюллером в обмен на определенные условия. Таким образом, Трамп настаивает на кратчайшие сроки завершения расследования.
По предварительной информации хозяин Белого дома готов поговорить со спецпрокурором только при том, что Мюллер закроет тело в течение двух месяцев.
Однако есть еще одно условие. Адвокаты президента значительно ограничат круг вопросов, которые спецпрокурор сможет задать Трампу.