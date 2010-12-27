Трамп примет участие в расследовании о "российском деле"

Трамп согласился на переговоры со спецпрокурором, который займется расследованием о вмешательстве России в американские выборы.

Со спецпрокурором США Робертом Мюллером хотят заключить сделку адвокаты американского президента. В сделку входит "российскок дело":о так называемом вмешательстве Москвы в выборы президента Америки.

10 марта The Wall Street Journal сообщает, что Дональд Трамп дал соглашение на переговоры с Робертом Мюллером в обмен на определенные условия. Таким образом, Трамп настаивает на кратчайшие сроки завершения расследования.

По предварительной информации хозяин Белого дома готов поговорить со спецпрокурором только при том, что Мюллер закроет тело в течение двух месяцев.

Однако есть еще одно условие. Адвокаты президента значительно ограничат круг вопросов, которые спецпрокурор сможет задать Трампу.