СМИ: США планируют вывести часть военных из Западной Африки

Предварительные решения по данному вопросу могут быть принять в январе 2020 года.

США планируют вывести несколько сотен военнослужащих из Западной Африки. Об этом сообщил журналисты The New York Times.

По информации СМИ, Министерство Обороны Америки также планирует отказаться от недавно построенной базы для беспилотников в Нигере. Она обошлась Вашингтону примерно в $110 млн. Помимо этого в США обдумывают возможность прекратить поддержку вооруженным силам Франции, проводящим операции в ряде стран, в частности в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Предварительные решения по данному вопросу могут быть принять в январе 2020 года.

В данный момент в Африке располагается около 7 тыс. американских военнослужащих. В основном они сосредоточены в Нигере, Чаде и Мали.

Видео: YouTube/ MILITARY CHANNEL