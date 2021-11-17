СК возбудил дело по факту гибели пяти детей и их матери при пожаре в Воронежской области

Причины возгорания в селе Костово устанавливаются.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности по факту гибели пяти детей и их матери во время пожара в Воронежской области. Региональное управление изучает обстоятельства трагедии, произошедшей в частном доме на территории села Костово Ольховатского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ, по факту гибели шестерых лиц, в том числе пятерых детей. пресс-служба СК РФ по региону

В экстренных службах уточнили, что жертвой пожара стала местная жительница 33 лет а также две девочки в возрасте 4 и 10 лет, трое мальчиков, которым был 1 год и 7 месяцев, 3 года и 13 лет. СК РФ проведет необходимые лабораторные экспертизы для установления точной причины смерти, а также возникновения пожара.

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Фото: Вконтакте / Новости Воронежа сегодня, ЧП и ДТП

Видео: Вконтакте / Федеральное агентство новостей