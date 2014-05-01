Врио вице-губернатора Владимирской области заподозрили во взяточничестве

СК РФ намерен арестовать чиновника.

Временно исполняющего обязанности вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского заподозрили в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, с августа по ноябрь текущего года Вишневский получил не менее 600 тысяч рублей за покровительство коммерсанта. Чиновник пообещал ему не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов. Вишневский был задержан при получении очередной взятки, уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении Вишневского по статье о получении взятки в крупном размере лицом, которое занимает госдолжность в регионе РФ.

Следственный комитет намерен арестовать Вишневского.

Ранее в Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом.

Фото: пресс-служба администрации Владимирской области