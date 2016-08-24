СК РФ возбудил уголовное дело по факту ранения девочки из-за обстрела Донбасса украинскими силовиками

Ранена была 11-летняя девочка.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения 11-летней девочки в результате обстрела Донбасса украинскими силовиками. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Так, 21 октября украинские силовики обстреляли из тяжелого вооружения жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в пригороде Донецка на территории Куйбышевского района. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом ранены были 11-летня девочка в 18-летняя девушка. Несколько жилых домов были частично разрушены.

В ведомстве считают, что украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации