СКР расследует дело о свалке химпродуктов на юге Петербурга

На Юге Петербурга обнаружили незаконную свалку химпродуктов площадью более 7 га. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов

В поселке Шушары более чем на 7 га раскинулась незаконная свалка химотходов, ущерб от которой оценен СКР в 15,5 млн рублей. По факту находки возбуждено уголовное дело по нарушению правил обращения экологически опасных веществ.

Как сообщает ведомство, отходы подвергались уплотнению тяжелой техникой, что привело к нарушению гидротермического режима и уничтожению растительного покрова, а также изменению структуры и химического состава почвы.

На данный момент, администрация объявила о поиске подрядчиков, оценив стоимость работ в 28,8 млн рублей. Группа лиц, причастных к совершению экологического преступления, находится в розыске.