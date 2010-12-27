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СКР расследует дело о свалке химпродуктов на юге Петербурга
Сегодня, 14:18
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nadiputintseva
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СКР расследует дело о свалке химпродуктов на юге Петербурга

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На Юге Петербурга обнаружили незаконную свалку химпродуктов площадью более 7 га. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов

В поселке Шушары более  чем на 7 га раскинулась незаконная свалка химотходов, ущерб от которой оценен СКР в 15,5 млн рублей. По факту находки возбуждено уголовное дело по нарушению правил обращения экологически опасных веществ.

Как сообщает ведомство, отходы подвергались уплотнению тяжелой техникой, что привело к нарушению гидротермического режима и уничтожению растительного покрова, а также изменению структуры и химического состава почвы.

На данный момент, администрация объявила о поиске подрядчиков, оценив стоимость работ в 28,8 млн рублей. Группа лиц, причастных к совершению экологического преступления, находится в розыске. 

Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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