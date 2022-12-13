Василий Небензя рассказал о необходимости заседания по поводу ситуации с УПЦ.

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию с Украинской православной церковью 17 января. Соответствующее заявление в ходе заседания СБ Всемирной организации сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат пояснил коллегам, что киевские власти стремятся не только преследовать инакомыслящих оппозиционных дилеров в стране, но также и пытаются уничтожить единственную каноническую церковь на Украине.

Последствия от таких действий для региональных мира и безопасности могут быть самыми серьезными, поэтому мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания. В этой связи мы просим японское председательство назначить отдельное заседание на вторую половину дня 17 января. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Ранее в собственном Telegram-канале первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский объявил о том, что Россия пригласит на заседание в качестве докладчика представителя Московского патриархата.

Небензя: Россия готова к сценарию, при котором цели СВО были бы достигнуты мирным путем.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

