САША | ALEX – голографический мюзикл нового поколения!

Шоу пройдет на сцене Дк им. Ленсовета.

"Саша | Alex" – трогательная история первой любви, которая происходит здесь и сейчас, в современной Москве. Он юный одаренный музыкант, а она пианистка. Сначала девушку Сашу раздражает Алекс, но позже их музыкальное соперничество перерастает в любовь. Однако, вскоре Саша исчезает при загадочных обстоятельствах…

Перед зрителя развернется натсоящее шоу! Благодаря голографическому экрану, который занимает всё пространство сцены, зрители вместе с артистами переместятся на крыши московских домов и станции метро, в Парк Горького и невероятные миры, созданные воображением главных героев.

Автор идеи генеральный продюсер и режиссер – Алексей Сеченов, исполнительный продюсер – Евгений Тимащук, художник-постановщик – Антуан Симани, режиссер-постановщик – Жанна Шмакова, композитор – Илья Масленников, художник по костюмам – Мария Серегина, Яна Гайл, автор стихов – Ника Симонова.