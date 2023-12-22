Русский музей завершил реставрацию 22 картин, пострадавших от взрывов в Таганроге

Прошлым летом один из зданий художественного музея в Таганроге серьёзно пострадал от ракетной атаки.

Русский музей завершил комплексную реставрацию 22 картин, которые пострадали от взрывов в Таганроге. В конце текущего года отремонтированные полотна будут отправлены обратно на место. Об этом пишет издание Spb.aif.ru.

Напомним, что прошлым летом один из зданий художественного музея в Таганроге серьёзно пострадал от ракетной атаки. В тот момент там находились 120 произведений искусства, включая работы Серова, Коровина, Серебряковой и Бенуа. Девять картин оказались в критическом состоянии. Сразу после взрыва в Таганрог были отправлены специалисты из Русского музея. Они провели первичные исследования на месте, а затем упаковали поврежденные картины в специальные ящики с системой поддержки температуры и доставили их в Петербург.

Как сообщила генеральный директор Русского музея Алла Манилова, реставраторы устранили поврывы в холсте и дефекты красочного слоя, укрепили грунт, перенесли поврежденные холсты на новые подрамники, удалили загрязнения и потёртости. Скоро спасённые шедевры можно будет увидеть на выставке, которая откроется в Русском музее уже в апреле. А к концу года они вернутся в Таганрогский художественный музей.

Ранее мы сообщили о том, что монтаж скульптур на Московские ворота начнётся в мае.

Фото: ruffnews.ru