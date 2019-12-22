Граждане РФ не пострадали при стрельбе в Чикаго

В Генконсульстве РФ в Нью-Йорке отреагировали на новости о стрельбе в Чикаго. По имеющейся у ведомства информации в инциденте никто из граждан России не пострадал.
На настоящий момент данных о наличии российских граждан среди пострадавших не поступало",
— говорится в сообщении.
Стрельба произошла утром 22 декабря на вечеринке в одном из частных домов в Чикаго. По предварительной информации во время торжества случилась ссора. В ходе конфликта двое мужчин открыли стрельбу. От пуль пострадали 13 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.
Видео: YouTube / CobraEmergencyVideos - North America, Santa Cruz Films
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