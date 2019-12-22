Граждане РФ не пострадали при стрельбе в Чикаго

Инцидент случился 22 декабря в штате Иллинойс.

В Генконсульстве РФ в Нью-Йорке отреагировали на новости о стрельбе в Чикаго. По имеющейся у ведомства информации в инциденте никто из граждан России не пострадал.

На настоящий момент данных о наличии российских граждан среди пострадавших не поступало",

— говорится в сообщении.

Стрельба произошла утром 22 декабря на вечеринке в одном из частных домов в Чикаго. По предварительной информации во время торжества случилась ссора. В ходе конфликта двое мужчин открыли стрельбу. От пуль пострадали 13 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.

Видео: YouTube / CobraEmergencyVideos - North America, Santa Cruz Films