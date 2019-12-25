Ученые зафиксировали новый рекорд скорости полета стрижей

В день стрижи могут преодолевать более 500 километров.

В журнале iScience появилось исследование про рекордные скорости перемещения стрижей. Шведские биологи выяснили, что скорость полета птиц превосходит самые смелые ожидания.

Про стрижей известно, что они проводят большую часть времени в воздухе. Раньше ученые считали, что они могут в день преодолевать 500 километров во время миграции. Однако эта цифра оказалась выше.

Как выяснили ученые из Лундского университета в Швеции, что в среднем стрижи преодолевают 570 километров в день. Максимальный показатель составляет 830 километров в сутки. И такое расстояние птицы могут преодолевать девять дней подряд.

"Мы обнаружили, что обыкновенные стрижи, гнездящиеся в самой северной части европейского гнездового ареала, совершают самые быстрые миграции, зарегистрированные до сих пор. При этом, похоже, стрижи развивают такую ​​высокую скорость на значительных расстояниях — в среднем около восьми тысяч километров в одну сторону", - цитируются в пресс-релизе издательства Cell Press слова руководителя исследования Сюзанны Окессон (Susanne Åkesson).

Известно, что в течение 10 месяцев за год стрижи находятся в режиме непрерывного полета. Однако рекордное время весной, во время миграции.

Флото: pixabay