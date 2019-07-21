Эксперт предупредил о резком подорожании красной икры и лосося

В ближайшее время россияне будут покупать рыбную продукцию по выросшей цене.

В 2019 году цены на красную рыбу и икру вырастут на 25-30 процентов. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на руководителя информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По словам эксперта, розничная цена на рыбную продукцию на Дальнем Востоке уже подскочила в два раза по сравнению с прошлым годом. Например, сахалинская горбуша стоит 320-380 рублей за килограмм, камчатская кета — по 390-410 рублей, сима — по 550-570 рублей.

Савельев отметил, что цена может упасть после нарастания уловов, однако в этом году этого ждать не стоит.

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