Россия хочет провести нормандский саммит до конца 2019 года

Предполагается, что встреча пройдет в декабре.

Встреча "нормандской четверки" может состояться в этом году. Об этом в эфире канала "Россия 1" заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Политик отметил, что не может сказать конкретные сроки, так как они не обсуждались. Он же отметил, что встреча состоится, если появятся предпосылки к его успешности. Российская сторона считает, что трудностей возникнуть не должно.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Париже. Дату саммита подтвердили представители Германии и Украины.

Видео: YouTube/