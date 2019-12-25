Россия установила рекорд по экспорту продукции АПК

Экспорт по сравнению с прошлым годом вырос на 21%.

По экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК) Россия установила рекорд. Так, к 28 ноября экспорт составил 31,2 млрд долларов. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год. Если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году, то экспорт выше на 21%. Об этом сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Масложировая отрасль показала максимальные темпы роста, поставки с начала 2021 года выросли на 49%. Основной объем экспорта приходится на зерновые, он увеличился на 10%, до 9,415 млрд.

При этом на 29% вырос экспорт рыбы и морепродуктов из России, экспорт мяса и молочной продукции вырос на 30%, н 11% вырос экспорт пищевой и перерабатывающей промышленности.

Самым крупным импортером остается Евросоюз. Поставки в страны Европы увеличились на 44%, до 4,171 млрд долларов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Белавиа" будет летать в Крым.

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