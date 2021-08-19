Россия предложила самолеты для вывоза афганцев в другие страны

Вывозить будут в те страны, которые проявят интерес в размещении граждан Афганистана.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России РФ Захарова заявила, что российские власти готовы предоставить услуги отечественной авиации для вывоза граждан Афганистана в другие государства. Об этом она сказала в ходе брифинга.

По ее словам, боевики заявили, что препятствовать вывозу афганцев не будут.

В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она отметила, что вывозить будут и желающих покинуть территорию Афганистана россиян, однако речи об эвакуации не идет. По словам Захаровой, в настоящее время в работе дипломатического представительства имеются ряд трудностей, которые связаны с развалом прежней госсистемы.

Напомним, местные жители пытаются покинуть территорию Афганистана из-за захвата власти "Талибаном"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). На фоне отмены рейсов из Афганистана возникли хаос и паника. Из-за давки погибли десять человек. Несколько скончались после того, как военнослужащие Соединенных Штатов открыли стрельбу в воздушной гавани. На данный момент все регулярные авиарейсы из Кабула отменены. Воздушное пространство над Кабулом открыто только для военных самолетов. Кроме того, несколько афганцев, которые пожелали покинуть территорию Афганистана, погибли, пытаясь улететь из столицы, зацепившись за шасси самолета.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ выступает за общенациональный диалог на фоне сообщений о концентрации сил сопротивления движению "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) в Панджшерском ущелье.

Видео: МИД РФ