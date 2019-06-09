"Россия 24" сообщила об опьянении Голунова, но показала справку об его отсутствии

Журналисту предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотиков и на два месяца отправили под домашний арест.

В момент своего задержания корреспондент "Медузы" Иван Голунов "находился в состоянии опьянения". Об этом сообщил телеканал "Россия 24", этом со ссылкой на заключение медиков.

Внимание российских СМИ привлек документ, который был показан в кадре. В справке видно, как между словам и "наличие опьянения" и "обнаружены" от руки вписано "не". Что автоматически меняет смысл медицинского заключения.

Напомним, что что у Голунова при личном осмотре было обнаружено 4г запрещенного вещества. Журналисту предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотиков и на два месяца отправили под домашний арест.

Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им расследованиями.

Фото: Россия 24