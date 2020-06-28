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России предрекли рекордно низкие ставки по ипотеке

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Предположительно концу 2020-го ставка будет ниже 7,5%.

Специалисты агентства "Национальные кредитные рейтинги" спрогнозировали падение ставки по ипотеке в России к концу 2020 года. Об этом пишет РБК.

По мнению экспертов, снижение ставок  до рекордных значений произойдет благодаря льготной программе, максимальная ставка по которой не превышает 6,5 процента, а также снижению ключевой ставки Центрального банка.

Предположительно концу 2020-го ставка будет ниже 7,5%, а в сочетании с льготной ставкой по госпрограмме и приведет к снижению до ниже 7%. 

Видео: Piter.TV

 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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