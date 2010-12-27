Росгвардия задержала мужчину на детском велосипеде

В Петербурге задержали странного мужчину, который катался на детском велосипеде.

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который катался по городу на детском велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Северной столицы.

Инцидент произошел ночью, 6 марта, около 01.30. Росгвардейцы, следуя по проспекту Юрия Гагарина, обнаружили мужчину, который ехал на маленьком детском велосипеде. Патрульных насторожило поведение мужчина, так как увидев их машину, тот попытался быстро скрыться.

По указанному адресу 36-летнего мужчину задержали. Велосипедист не смог точно ответить на вопросы, а именно где он взял детский транспорт. Для выяснения обстоятельств его доставили в отдел полиции.