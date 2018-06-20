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Пользователей позабавило видео с поющим за рулем Криштиану Роналду

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Он исполняет песню Everybody's Got To Learn Sometime группы The Korgis.

В Сети набирает популярность видео с поющим в автомобиле нападающим "Ювентуса" и игроком сборной Португалии Криштиану Роналду. Футболист сам снял и опубликовал свое видео личной на странице в Instagram.

На кадрах видно, что спортсмен едет за рулем и забавно пытается петь песню Everybody"s Got To Learn Sometime группы The Korgis. К музыкальной минутке присоединилась и его гражданская супруга Джорджина Родригес.

Подписчики Криштиану с юмором отнеслись к данному видео.

Ранее на Piter.TV: Впервые за 10 лет "Золотой мяч" получит не Месси или Роналду.
Видео: cristiano/ Instagram

 

Теги: the korgis, криштиану роналду, песня
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

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