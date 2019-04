Пользователей позабавило видео с поющим за рулем Криштиану Роналду

Он исполняет песню Everybody's Got To Learn Sometime группы The Korgis.

В Сети набирает популярность видео с поющим в автомобиле нападающим "Ювентуса" и игроком сборной Португалии Криштиану Роналду. Футболист сам снял и опубликовал свое видео личной на странице в Instagram. На кадрах видно, что спортсмен едет за рулем и забавно пытается петь песню Everybody"s Got To Learn Sometime группы The Korgis. К музыкальной минутке присоединилась и его гражданская супруга Джорджина Родригес. Подписчики Криштиану с юмором отнеслись к данному видео. Ранее на Piter.TV: Впервые за 10 лет "Золотой мяч" получит не Месси или Роналду.

Видео: cristiano/ Instagram