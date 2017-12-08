Рома Зверь: портвейн и килька помогли подружиться команде фильма "Лето"

В эти минуты музыкант и актер Роман Билык (Рома Зверь) проводит экскурсию по местам Майка Науменко в Петербурге. Артист поделился воспоминаниями о съемках в фильме "Лето" Кирилла Серебренникова.

Сегодня, 27 августа, в Петербурге проходит "День памяти Майка Науменко". В 27-ю годовщину смерти лидера группы "Зоопарк" экскурсию по местам, где жил легендарный Майк проводит Рома Зверь. Напомним, что именно фронтмен группы "Звери" сыграл роль Науменко в нашумевшем фильме "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова.

Памятный маршрут стартовал несколько минут назад - канал Piter.TV публикует первое видео с места встречи участников экскурсии на Боровой улице. Здесь, во дворе дома, где долгое время жил Майк Науменко, журналистам рассказали подробности создания ленты-участницы Каннского фестиваля.

Так, Рома Зверь признался, что коммунальную квартиру, в которой жил Майк Науменко на Боровой улице, снимали в одном из старинных домов на Кирочной. Туда творческая команда фильма заехала за неделю до старта съемок, чтобы лучше вжиться в атмосферу рок-андеграунда 80-х годов.

У нас была адаптация: мы оживали пространство, локации, ту самую "квартиру Майка". Кирилл Серебренников поставил перед нами задачу подружиться. Так мы и жили здесь, в этой квартире: портвейн, бычки в томате, килька, докторская колбаса, водка и хлеб... Мы играли их песни, жили, как жили они... и это действительно помогло нам сплотиться. Роман Билык

Экскурсия в рамках Дня памяти Майка Науменко продолжится в здании легендарного рок-клуба на Рубинштейна, 13, а также в СК "Юбилейный", где в 1991 году Майк Науменко в последний раз вышел на сцену.

Видео: Piter.TV