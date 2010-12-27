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Резервный Фонд выделит в 5 раз больше дотаций столице, чем Петербургу
Сегодня, 21:09
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IRINA_CHALKINA
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Резервный Фонд выделит в 5 раз больше дотаций столице, чем Петербургу

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Петербург получит резервного фонда правительства РФ около 1 млрд рублей.

Резервный Фонд России выделит в 5 раз меньше Петербургу, чем Москве. Об этом сообщает "Фонтанка". 

Дотации из бюджета пойдут на развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами. Для реализации такой программы городу выделят 1,06 млрд рублей. 

Согласно документам на сайте кабинета министров, на стимуляцию налогового потенциала в городах РФ всего выделили около 30,6 млрд рублей. Сумма распределения дотаций зависит исключительно от  показателей самого региона, чем  выше , тем больше получит город. Например, Москве начислили около 5,4 млрд рублей.

Фото: Pixabay

Теги: дотации петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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