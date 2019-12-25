СМИ: США перехватили пять выпущенных по аэропорту Кабула ракет

С американской стороны никто не пострадал.

Аэропорт в Кабуле подвергся обстрелу из пяти ракет. Об этом информирует международное агентство новостей Reuters со ссылкой на чиновника из Соединенных Штатов.

По данным СМИ, ракетный удар смогла перехватить система противоракетной обороны. Собеседник уточнил, что в результате атаки никто из американцев не пострадал.

Днем ранее американские военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожили легковой автомобиль, в котором находилась взрывчатка. По данным Пентагона, она принадлежала ячейке ИГ* и предназначалась для очередного взрыва в воздушной гавани Кабула. В результате ракетного удара погибла семья из девяти человек, из которых шестеро - дети.

Напомним, 26 августа на одном из пропускных пунктов аэропорта в столице Афганистана произошел взрыв, вследствие которого погибли 13 военнослужащих Соединенных Штатов и около 200 афганцев. 23 августа представитель движения "Талибан"** Сухейл Шахин заявил, что Соединенные Штаты и Британия обязаны отвести свои войска с территории Афганистана до 31 августа. Он подчеркнул, если страны откажутся эвакуировать военных или не смогут соблюсти предписанные сроки, то "это вызовет реакцию" со стороны боевиков.

Ранее "Талибан"* показал видео с элитным отрядом.

Фото: pixabay.com

ИГ* ("Исламское государство"*) - террористическая организация, запрещена в РФ

"Талибан"** - террористическая организация, запрещена в РФ