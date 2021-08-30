"Талибан"* показал видео с элитным отрядом

Отряд специального назначения именуется "Bardi 313".

В интернете опубликован ролик, в котором показан отряд специального назначения движения "Талибан"*. Ролик представлен в Telegram-канале "Реальная война". Отмечается, что его распространили сами боевики.

По данным издания "Московский комсомолец", видео было снято улицах столицы Афганистана и в провинции Нангархар. Отряд спецназа "Талибана"* именуется "Bardi 313".

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее мы сообщали, что в результате ракетного удара, который осуществили Соединенные Штаты в Кабуле 29 августа, погибла семья из девяти человек.

Видео: Telegram / Реальная Война

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ

