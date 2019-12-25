Дрозденко рассказал о сроках завершения реставрации собора в Гатчине

В Гатчине готовятся открыть верхний храм Павловского собора после реставрации.

Реставрация Павловского кафедрального собора в Гатчине находится на завершающем этапе. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с епископом Гатчинским и Лужским Митрофаном работы, которые еще предстоит выполнить.

Сейчас верхний храм закрыт для посещения. Богослужения проводят в нижней церкви и временном храме. По словам Дрозденко, при завершении реставрации важно сохранить исторический облик здания.

Губернатор выразил надежду, что восстановление собора удастся закончить к 100-летию Ленинградской области, которое регион отметит в 2027 году. К этому времени верхний храм планируют открыть для прихожан. Ход работ находится на личном контроле главы региона.

Павловский собор построили в Гатчине в 1846–1852 годах по проекту архитектора Романа Кузьмина. В 1938 году храм закрыли, а здание стали использовать как склад. Во время Великой Отечественной войны собор получил серьезные повреждения.

В 1990-е годы здание вернули Русской православной церкви. Реставрационные работы начались в 2010-х годах. В 2016 году освятили нижний храм, после чего богослужения перенесли туда. В 2020 году завершили восстановление куполов и крестов.

Реставрационные работы продолжаются и на других исторических объектах региона. В частности, фасады собора Петра и Павла в Петергофе планируют восстанавливать до ноября 2027 года. Начальная цена контракта на дополнительные работы по фасадам северного и южного входов, а также восточной апсиде составляет 175,9 млн рублей.

Автор: Пресс-служба губернатора Ленобласти

