Ремонт дорог тормозит движение на федеральных трассах Ленобласти

Дорожные службы просят автомобилистов быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

- км 34-36 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, уборка превышений в РП;

- км 53-60 ограничение движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия;

- км 137 ограничение скорости в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.

М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

- км 658 ограничение скорости движения в направлении Москвы с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.

А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

- км 108-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 "Вологда – Тихвин":

- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 "Выборг - Светогорск":

- км 36+933 (мост через р. Вуокса) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, капитальный ремонт моста;

- км 12-22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 "Кола":

- км 149-154 ограничение движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

- км 34–35 (новое направление) ограничение скорости движения направление г. СПб с 08:00 до 17:00, ремонт МБО;

- км 130–132 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, перенос дорожных знаков.

Источник: ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

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