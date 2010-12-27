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Восточная академия ищет инвесторов на проведение капитального ремонта
Сегодня, 8:17
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lesjasap
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Восточная академия ищет инвесторов на проведение капитального ремонта

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А завершить работу по реставрации здания планируют к 2020 году.

Ремонтные работы в здании Восточной академии Санкт-Петербурга завершатся в 2020 году. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Духовное управление мусульман Северной столицы. Представители ВУЗа отметили, что в настоящее время идет поиск инвесторов, которые вложатся в капитальный ремонт, а также проверка необходимой документации.

Сразу после ввода помещений в эксплуатацию руководство учебного заведений начнет принимать студентов. Упор будет делаться на светское обучение, а также подготовка кадров для Духовного управления. Молодые люди будут выходить из академии с дипломами культурологов и специалистов по восточным языкам.

Напомним, что ремонт идет в дореволюционном трехэтажном доме по улице Тюшина, который академия получила в феврале 2018 года. Здание является памятником культурного значения.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: восточная академия , завершение , ремонт
Категории: Новости СПб Картина дня

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