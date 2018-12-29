В августе 2019 завершатся работы на Гореловском путепроводе

Работы обойдутся в 889 миллионов рублей.

В Красносельском районе Петербурга продолжаются работы по реконструкции Гореловского путепровода. Предполагается, что строительство будет завершено в августе 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

До конца января планируется забетонировать ростверк первой опоры в полном объеме, равном 300 кубометров. Со стороны Красного Села производится разработка котлована под устройство ростверка второй опоры. КРТИ

Работы идут в соответствии со сроками. Контракт был заключен 2017 года с ЗАО "Пилон". Работы обойдутся в 889 миллионов рублей. По проекту, на путепроводе будет увеличено количество полос движения с двух до шести, также повысится и грузоподъемность.

Фото: КРТИ