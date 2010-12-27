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Пассажиры ждали вылета в Душанбе почти 15 часов
Сегодня, 10:32
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nastya960
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Пассажиры ждали вылета в Душанбе почти 15 часов

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Всему виной погодные условия.

Из Пулково не смог вовремя вылететь самолет в Душанбе. Отправка должна была состояться в еще в полдень в воскресенье, 29 октября, однако он вылетел в 2:30 по московскому времени. Об этом сообщают городские СМИ.

Из-за сложных погодных условий вылет самолета авиакомпании Somon Air было решено перенести с 12 часов дня на позднюю ночь. То есть время задержки составило 14,5 часов.

Эта задержка стала не единственной в этот день. Были отменены и рейсы до Тегерана, Тбилиси и Москвы, на несколько часов задержали и самолет до Самарканда.

Ранее на Piter.TV: Петербуржцы застряли в испанской Аликанте более чем на сутки.

Фото: Piter.tv 

 

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Теги: душенбе , погода , пулково
Категории: Лента новостей Новости СПб

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