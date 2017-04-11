Регбийный "Варяг" одержал волевую победу над "Барсом" в рамках Федеральной регбийной лиги

Игру СЗФО-дивизиона ФРЛ канал Piter.TV показал в прямом эфире при поддержке компании GGBet.

В эту субботу на Малой арене стадиона "Петровский" прошла встреча регбийных команд "Барс" (Санкт-Петербург) и "Варяг" (Великий Новгород). Игра состоялась в рамках Федеральной регбийной лиги. Следить за спортивным событием можно было на канале Piter.TV. Мы показали матч в прямом эфире при поддержке букмекерской компании GGBet.

С самого начала матча преимуществом завладели хозяева поля. Регбисты из Санкт-Петербурга лидировали на протяжении 78 минут из 80 минут матча. Так, первый тайм закончился со счетом 14:9 в пользу "барсов". Однако за 2 минуты до конца игры "Варяг" вырвался вперед, а в результате одержал победу со счетом 33:32. Разница в одно очко сохранилась и за несколько минут добавленного времени.

Таким образом новгородцы вышли на лидирующую позицию в северо-западном дивизионе ФРЛ. Напомним, первая строчка здесь дает право на выход в финальную часть всероссийских соревнований. Ответная игра между петербурцжами и новгородцами состоится 3 апреля в Великом Новгороде.

Увидеть матч в записи можно в разделе "Наши трансляции", а также в плеере, встроенном в текст данной новости..