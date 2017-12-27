"Девушка в тумане" покорила сердца любителей детективных историй

Самый глупый из грехов дьявола – тщеславие. Но какое удовольствие быть дьяволом, если никому не можешь об этом рассказать?

С 25 января на экраны нашей страны выйдет ожидаемая многими экранизация бестселлера Донато Карризи "Девушка в тумане", уже успевшего покорить сердца фанатов криминальных детективов. Портал Киноафиша.инфо провел специальный показ драмы на базе киноцентра "Ленфильм". Сотрудник Piter.tv ознакомился с киноновинкой и предлагает читателям рецензию на фильм.

Первым стоит отметить, что роли автора сценария и режиссера "играет" один человек, что не может не радовать, поэтому за точную передачу атмосферы фильма и антуража беспокоиться не стоит: как писатель представлял экспозицию, так режиссер и донес её до глаз и ушей зрителя. И вовсе не стоит переживать о временно небольшом режиссерском опыте Карризи. Его с лихвой восполнят уже полюбившиеся всему миру Жан Рено и Тони Сервилло, не оставив равнодушными никого своей по истине гениальной актерской игрой.

Как говорил А.П. Чехов "Краткость – сестра таланта". В данном случае она явно не родная; достаточно свойственный детективам более двухчасовой хронометраж до нити раскрывает сюжет и не дает времени зрителю заскучать. Действо фильма, к слову, закручено настолько, что зритель в процессе всего просмотра будет сомневаться, кому давать роль злодея, а кому – героя, они попросту не распределены. Тут и начинаются рушиться шаблоны. Мутный и хитрый детектив Фогель, честный и семейный учитель литературы Лорис. И кому верить? Да, и помимо прочего повествование крутится далеко не вокруг жертвы преступления, как, например, в фильме "Исчезнувшая", а вокруг других ключевых персонажей.

Отдельного замечания заслуживает тот факт, что сюжет картины не выдерживает спойлеров, фильм полон неожиданных поворотов, хотя достаточно искушенный и внимательный зритель, не дожидаясь окончания, может "смекнуть" что к чему. Вот тебе и палка о двух концах: либо все понять и потерять интригу, либо, не особо вникая, так и не насладиться игрой детективных приемов персонажа Тони Сервилло, которые помогут раскрыть дело, достучаться до правды, поймать злодея.

И результат, как минимум, – приятно проведенный вечер в компании любителей поломать голову, насладиться нотками нуарного саундтрека и красотами провинциальной Италии.

Анисимов Максим

Фото: кадры из трейлера фильма

Видео: Киноафиша.инфо