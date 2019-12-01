Ребенок погиб при обстреле внедорожника в центре Киева

Причины стрельбы устанавливаются.

В воскресенье, 1 декабря, неизвестные устроили стрельбу в центре Киева. В результате происшествия был убит трехлетний ребенок, сообщают местные СМИ.

Стрельба случилась на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Преступники обстреляли автомобиль Range Rover, в котором находилось двое человек. Водитель, судя по всему отец погибшего ребенка, получил несколько ранений.

Причины стрельбы устанавливаются. Личности жертв пока не раскрываются. Полиция ведет расследование инцидента, место преступления оцеплено, в Киеве введен план "Сирена".

Видео: YouTube / Los Angeles Times, Demonracer2 ,Питер ТВ