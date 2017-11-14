Видео из Антальи: В результате урагана пострадало более 30 человек

В сети опубликовано видео последствий разрушительной стихии в курортной Антальи.

В Турецкую провинцию Анталья ураган пришел накануне вечером и продолжался до сегодняшнего утра.

По сообщениям местных СМИ, за помощью обратились, по последним данным более 30 человек. О погибших не сообщается. Среди туристов пострадавших нет.

Ураганным ветром и градом разрушены теплицы и понесли огромный урон фермерские хозяйства. Сильный ветер валил деревья и слабозакрепленные конструкции, перевертывал многотонные автомобили, повреждены линии электропередач.

Накануне, Piter.TV публиковал видео из Ирана, где в результате мощного землетрясения погибло более 400х человек.

Видео: YouTube/ Yirmidort TV

Фото: Twitter/ Halktvcomtr, meteoroloji_twi