Жертвами землетрясения в Иране на границе с Ираком стали более 200 человек

В сети появляются новые видео с места трагедии. Появилась информация, что число погибших возросло до 211 человек. Более 1,5 тысяч человек пострадали.

Накануне, 12 ноября, на границе Ирана с Ираком произошло мощное землетрясение, которое принесло огромные разрушения и унесло жизни более 200 человек.

Накануне на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Мощные подземные толчки были зафиксированы в 200 километрах от Багдада и в 104 километрах к западу от Керманшах. Сообщается, что очаг землетрясения был на глубине 10 километров.

Число жертв и пострадавших растет. К этому часу сообщается о 211 погибших и около 2х тысячах пострадавших. Около 70 тысяч человек остались без крова.

Не обошло землетрясение и Ирак. В Иракском Курдистане из-за землетрясения прорвало плотину и магистральный газопровод. На севере Ирака объявлена срочная эвакуация

Видео: YouTube/ToPic