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Жертвами землетрясения в Иране на границе с Ираком стали более 200 человек

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В сети появляются новые видео с места трагедии. Появилась информация, что число погибших возросло до 211 человек. Более 1,5 тысяч человек пострадали.

Накануне, 12 ноября, на границе Ирана с Ираком произошло мощное землетрясение, которое принесло огромные разрушения и унесло жизни более 200 человек.

Накануне на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Мощные подземные толчки были зафиксированы в 200 километрах от Багдада и в 104 километрах к западу  от Керманшах. Сообщается, что очаг землетрясения был на глубине 10 километров.

Число жертв и пострадавших растет. К этому часу сообщается о 211 погибших и около 2х тысячах пострадавших.  Около 70 тысяч человек остались без крова.

Не обошло землетрясение и Ирак. В Иракском Курдистане из-за землетрясения прорвало плотину и магистральный газопровод. На севере Ирака объявлена срочная эвакуация

 Видео: YouTube/ToPic

Теги: землетрясение , ирак , иран , мировые новости
Категории: Мировые новости Происшествия Лента новостей

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