Старт мероприятия - в 12:00 по московскому времени.

Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 23 декабря. Мероприятие, которое проводится ежегодно, начнется в 12:00 по мск. Это будет 17-е по счету подобного рода пресс-конференция, которую проводит Путин.

Место проведения – Центральный выставочный зал "Манеж" в Москве. На мероприятие аккредитированы 507 представителей средств массовой информации, включая сотрудников СМИ-иноагентов. Пресс-конференция пройдет в очном формате.

Напомним, в декабре прошлого года из-за пандемии COVID-19 формат большой пресс-конференции подвергся изменениям. Некоторые представители СМИ находились вместе с российским лидером в его резиденции в Ново-Огарево, а остальные – в Центре международной торговли, общаясь с Путиным по видеосвязи. Пресс-конференция продлилась четыре часа 29 минут.

Ранее мы сообщали, что Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко могут провести встречу в Петербурге 28 декабря.

Фото: kremlin.ru