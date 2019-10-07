  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:31
111
Rybka123
Код вставки плеера

Владимир Путин повысил зарплаты президенту и премьер-министру

0 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение главы государства.

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении заработной платы высшему руководству страны. Доходы президента и его коллег выросли на 4,3%. Изменения вступили в силу с 1 октября.

На эту же величину увеличилась зарплата премьер-министра, глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что повышение заработной платы чиновников является плановой индексацией. Отметим, что в среднем в 2018 году федеральный госслужащий получал 126 тысяч рублей.

Фото: прямая линия с Путиным 

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Щелконогова Татьяна
Сегодня 19:05

Самые "любимые"лица страны, позаботились о себе . Теперь и народу жить будет веселее .

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии