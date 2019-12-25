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Rybka123

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

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Ранее президент выступил с обращением к властям регионов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-служба Кремля.

В понедельник, 11 мая, глава государства провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Во время него он обратился к региональным властям и призвал их в зависимости от ситуации с инфекцией в стране либо смягчать, либо  ужесточать или расширять ограничетельные меры. 

Напомним, что с начала эпидемии во всей России зафиксировано 221 344 случаев заболевания COVID-19,  39 801 человек выздоровело, 2 009 скончались. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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