Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Ранее президент выступил с обращением к властям регионов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-служба Кремля.

В понедельник, 11 мая, глава государства провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Во время него он обратился к региональным властям и призвал их в зависимости от ситуации с инфекцией в стране либо смягчать, либо ужесточать или расширять ограничетельные меры.

Напомним, что с начала эпидемии во всей России зафиксировано 221 344 случаев заболевания COVID-19, 39 801 человек выздоровело, 2 009 скончались.