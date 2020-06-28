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Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

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Всего в мире COVID-19 заразилось около 10 млн человек.

Основания считать, что "кто-то специально вбросил" коронавирус - нет. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" сказал президент Владимир Путин. 

По словам главы государства, нет ничего хорошего в том, чтобы придерживать версии, что кто-то искусственно создал COVID-19. Путин добавил, что необходимо совместными усилиями бороться с проблемой, а "не рассусоливать, откуда это взялось".

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 634 437 инфицированных. Из больниц выписалось 399 087 пациентов, скончалось - 9 073. 

Видео: kremlin.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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