Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

По словам главы государства с 90-х резервы страны выросли в 50 раз.

Все ранее сделанное в экономике России поможет выйти из пандемии коронавируса достойно. Об этом в телеканалу "Россия 1" сказал президент России Владимир Путин.

То, что сделано нами за последние годы, даёт нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации, я уже многократно говорил, достойно и с минимальными потерями. Россия все переживёт, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой

Владимир Путин.

По словам главы государства с 90-х резервы страны выросли в 50 раз.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 634 437 инфицированных. Из больниц выписалось 399 087 пациентов, скончалось - 9 073.

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