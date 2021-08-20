Путин: Навальный осужден не за политическую деятельность, а за правонарушения

Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок 3 года 6 месяцев по делу «Ив Роше» на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев.

Алексей Навальный оказался в тюрьме не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров. Так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос немецуого журналиста на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона.

Владимир Путин

Президент России также высказался о несистемной оппозиции, которая существует в других странах. Он напомнил о движении "желтых жилетов" во Франции, "Захвати Уолл-стрит" в США, а также беспорядках в Конгрессе после американских выборов.

Я бы попросил вас, чтобы быть совсем объективными, обратить внимание и на эту сторону проблемы. Что касается решений судебных властей РФ, просил бы относиться к этим решениям с уважением.

Владимир Путин

Видео: kremlin.ru