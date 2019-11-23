Пушков оценил начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор заявил, что Америка "желает заработать".

В России отреагировали на первые поставки американского сжиженного природного газа на Украину. Об этом в своем Twitter написал сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что Америка "желает заработать".

Он написал, что танкер из США со сжиженным газом для Украины прибыл в польский порт. Пушков опроверг заявление США и Польши о желании помочь Украине в достижении "энергетической независимости". По его мнению, они хотят заработать и сделать Украину зависимой от себя.

Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно,

- подытожил Пушков

Отметим, что текущие контракты по транзиту газа между РФ и Украиной заканчиваются в декабре 2019 года. Россия на консультациях с Еврокомиссией представляла позицию о пакетном решении вопроса, однако прогресса в обсуждениях не было.